Ayuso ironiza con la herramienta que ha anunciado el Gobierno para rastrear discursos de odio: "Lo tienen bien 'hodío'"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado el pleno en la Asamblea para dejarle varios recados a Sánchez. En uno de ellos, se ha referido a la herramienta anunciada ayer para medir la huella de odio en los discursos en redes sociales bajo el nombre de HODIO. "Yo no he faltado en ningún momento a mis obligaciones", le ha asegurado a Espinar. "Es a ustedes a quienes el pueblo español le da la espalda y por eso lo tienen bien hodío", ha ironizado aspirando la hache.