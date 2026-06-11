Raquel Serrano

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Ayuso, ante investigaciones en torno al PSOE: "Esto se trata de; o Sánchez, o democracia"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez al hilo de las investigaciones judiciales en su entorno y, dada la situación, ha aseverado que "esto se trata de; o Sánchez, o democracia". En el pleno de la Asamblea, en respuesta a una pregunta de la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, sobre la climatización de centros educativos, Díaz Ayuso ha replicado: "Al calor de la prisión es donde les vamos a ver a ustedes".