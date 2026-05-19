Raquel Serrano

Ayuso denuncia el "escándalo internacional" de la imputación de Zapatero y espera que el Gobierno no "intente encubrir la verdad" utilizando la Fiscalía y la Abogacía del Estado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha denunciado el "escándalo internacional" de la imputación de Zapatero ha afirmado que espera que el Gobierno no "intente encubrir la verdad" utilizando la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Además, ha dicho que "cuestionar el trabajo de la Justicia es terrible y propio de un Gobierno populista".