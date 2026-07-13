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Ayuso defiende el GP de España en Madrid: "Va a generar alrededor de 450 millones de impacto económico al año y 8.000 empleos directos e indirectos en la región"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado que la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en la capital "no cuesta al contribuyente" ya que no ha requerido financiación de las administraciones, mientras que en Cataluña ha asegurado que la aportación pública supera los 40 millones de euros.

"No tendríamos nada que objetar si no fuera porque los mismos políticos que lo defienden han buscado con ese mismo pretexto que el premio de Madrid no se celebrara", ha mantenido la presidenta autonómica durante la presentación del desayuno informativo "El impacto económico de la Fórmula 1 en Madrid" protagonizado por el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos. Más información