Ayuso carga contra la izquierda por el 'no a la guerra': "Les animo a ir solas y borrachas por Teherán"

Durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta no ha esquivado el debate sobre Irán y ha aprovechado para lanzar un dardo a la izquierda regional enmarcado en la próxima celebración del 8-M, invitándoles a "ir solas y borrachas por Teherán". Además, Ayuso ha afirmado estar "consternada" por la negativa de Sánchez a apoyar la guerra en Oriente Medio y le ha acusado de actuar como un "líder infantil"