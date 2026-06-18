Raquel Serrano

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Ayuso avanza que habrá un pleno extraordinario para aprobar la ley del concebido no nacido

La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este jueves que la ley del concebido no nacido, cuya tramitación ha sido suspendida a raíz de una serie de "dudas" apuntadas por el PSOE-M en un escrito de nulidad, será aprobada en un pleno extraordinario el 2 de julio.

Estaba previsto que este proyecto de ley del Gobierno regional se debatiera y votara en el pleno de hoy, que según el calendario de sesiones sería el último hasta septiembre, pero ayer la Mesa paralizó la tramitación después de que el PSOE-M advirtiera de que el expediente administrativo de la norma que llegó a la Cámara estaba incompleto.

"Vamos a tener aquí un pleno extraordinario para defender a las madres", ha declarado Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid.