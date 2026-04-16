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Ayuso asegura que Sol será este sábado "el kilómetro cero de la libertad" para Venezuela tras "años de tristeza"

Ayuso asegura que Sol será este sábado "el kilómetro cero de la libertad" para Venezuela tras "años de tristeza"

COMUNIDAD DE MADRID

Ayuso asegura que Sol será este sábado "el kilómetro cero de la libertad" para Venezuela tras "años de tristeza"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la Puerta del Sol se convertirá este sábado en el "kilómetro cero de la libertad" para Venezuela tras "años de tristeza y desesperación", al recibir a los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González, que recibirán la Medalla de Oro y la Internacional de la Comunidad de Madrid, respectivamente. Más información

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