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Ayuso anuncia una inversión de 1.240 millones de euros para la climatización de centros educativos públicos en la Comunidad de Madrid

Ayuso anuncia una inversión de 1.240 millones de euros para la climatización de centros educativos públicos en la Comunidad de Madrid

Raquel Serrano

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Ayuso anuncia una inversión de 1.240 millones de euros para la climatización de centros educativos públicos en la Comunidad de Madrid

Raquel Serrano

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que se va a realizar una inversión de 1.240 millones de euros para la mejora de la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de cerca de 1.400 centros educativos públicos de toda la región, un ambicioso plan con el que el Gobierno autonómico pretende adaptar las instalaciones a unos episodios de calor cada vez más tempranos e intensos y que, según sus cálculos, beneficiará a más de un millón de alumnos. Más información

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