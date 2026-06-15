COMUNIDAD DE MADRID

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Ayuso anuncia convenios con las CCAA para que los estudiantes y universitarios puedan acogerse al abono transporte sin necesidad de empadronarse

"Teniendo ya un nuevo sistema tarifario plenamente consolidado, la Comunidad de Madrid va a aplicar la ley del Consorcio Regional de Transportes que desde 2011 nos dicta que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños. Esto no afecta a los usuarios de provincias limítrofes con las que tenemos convenio y responde a otra realidad", ha dicho Ayuso al anunciar convenios con las CCAA para que los estudiantes y universitarios puedan acogerse al abono transporte sin necesidad de empadronarse. Más información