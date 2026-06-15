Secciones

Es noticia
RobotaxisArte con radiografíasSuelo industrialCasa de AméricaPantallas ColónEl LianchiMejor nota SelectividadMejores institutos PAUJabón Lagarto
instagramlinkedin
Ayuso anuncia convenios con las CCAA para que los estudiantes y universitarios puedan acogerse al abono transporte sin necesidad de empadronarse

Ayuso anuncia convenios con las CCAA para que los estudiantes y universitarios puedan acogerse al abono transporte sin necesidad de empadronarse

COMUNIDAD DE MADRID

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ayuso anuncia convenios con las CCAA para que los estudiantes y universitarios puedan acogerse al abono transporte sin necesidad de empadronarse

COMUNIDAD DE MADRID

RRSS WhatsAppCopiar URL

"Teniendo ya un nuevo sistema tarifario plenamente consolidado, la Comunidad de Madrid va a aplicar la ley del Consorcio Regional de Transportes que desde 2011 nos dicta que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños. Esto no afecta a los usuarios de provincias limítrofes con las que tenemos convenio y responde a otra realidad", ha dicho Ayuso al anunciar convenios con las CCAA para que los estudiantes y universitarios puedan acogerse al abono transporte sin necesidad de empadronarse. Más información

TEMAS