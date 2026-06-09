Raquel Serrano

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Ayuso agradece al Papa su visita a la capital: "La imagen de Madrid ante el mundo ha sido increíble"

Satisfacción máxima en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la visita del Papa a Madrid. "Ha sido un verdadero honor, un privilegio, ser la puerta de entrada a España del Santo Padre", ha valorado la propia presidenta madrileña poco después de despedirle a pie de pista en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde León XIV partía esta mañana rumbo a Barcelona para continuar con el viaje que la ha traído a España hasta el próximo 12 de junio y que le llevará también a Canarias.