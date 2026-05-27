Europa Press

El Ayuntamiento de Madrid confirma el regreso de una nutria al Manzanares pese a "las críticas de la izquierda por la iluminación"

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, el delegado ha destacado que las nutrias habían desaparecido del río de Madrid "hace como cinco o seis décadas", un regreso que ha sido posible de la mano de la renaturalización del Manzanares llevada a cabo.

"Ha aparecido la nutria. "Nos había llegado por parte de algunos vecinos que la habían visto, pusimos a los servicios técnicos con cámaras a ver si la visualizábamos porque habíamos visto las pisadas y excrementos y ya hemos detectado que la nutria ha vuelto al río Manzanares", ha explicado.

"Después de todas las críticas que ha hecho la izquierda a la iluminación que pusimos en marcha en el río Manzanares pues hemos visto que ha aparecido", ha lanzado el delegado, que ha apostillado que la nutria "es un bioindicador de la biodiversidad en el río y, por tanto, si está la nutria es porque la biodiversidad ha vuelto al río Manzanares".