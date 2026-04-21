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Así será el macrocomplejo deportivo y cultural que resucitará el abandonado Centro Acuático Olímpico de Madrid.

Más de 15 largos años después, el inacabado Centro Acuático Olímpico de Madrid tiene por fin un nuevo destino en el horizonte. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este martes el proyecto definitivo que transformará las instalaciones en un gran complejo multifuncional con usos deportivos, culturales, universitarios y de ocio, una operación con la que el Ayuntamiento quiere rematar uno de los grandes vacíos urbanos heredados del fracaso proyecto olímpico. Más información