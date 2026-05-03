COMUNIDAD DE MADRID

El arzobispo de México, en la visita de Ayuso: "Pedimos por nuestra relación entre España y México"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inició este domingo su viaje a México con la asistencia a la misa dominical en la Basílica de Guadalupe, en el arranque de una visita institucional de diez días por el país. Durante la celebración eucarística, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, dio la bienvenida a la mandataria regional y destacó la relación entre ambos países.