Juan Luis Martín / Raquel Serrano

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Así ha sido la llegada de la tuneladora Mayrit a la futura estación de Palos de la Frontera

La tuneladora Mayrit de 98 metros de longitud y 1.500 toneladas de peso, ya está en la futura estación y el barrio de Palos de la Frontera, en el distrito de Arganzuela. La máquina ha completado los 2.732 metros de galería que conectan ambos puntos, pasando por Madrid Río, donde se construye otra de las nuevas estaciones. De este modo, queda finalizado el túnel correspondiente a todo este tramo de la ampliación de la L11. La tuneladora inició su recorrido el pasado 26 de marzo y ha ejecutado en 147 días los 2.732 metros que separan Comillas de Palos de la Frontera, con una media de 18,6 metros diarios. En el segundo tramo, entre Madrid Río y Palos de la Frontera, avanzó una media de 22,8 metros al día.

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