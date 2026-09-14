Raquel Serrano

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Así ha sido el desfile de Pedro del Hierro en la 84ª edición de la Madrid Fashion Week en el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela

Pedro del Hierro ha dado el pistoletazo de salida a la 84ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. De eta forma, el diseñador ha presentado su colección 'Hamani' en el invernadero del Palacio de Cristal del distrito madrileño de Arganzuela.