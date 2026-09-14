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Así ha sido el desfile de Pedro del Hierro en la 84ª edición de la Madrid Fashion Week en el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela

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Raquel Serrano

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Raquel Serrano

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Pedro del Hierro ha dado el pistoletazo de salida a la 84ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. De eta forma, el diseñador ha presentado su colección 'Hamani' en el invernadero del Palacio de Cristal del distrito madrileño de Arganzuela.

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