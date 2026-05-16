Raquel Serrano

Todos los entresijos del chotis: el secreto mejor guardado está en la chulapa

Antes de convertirse en banda sonora de San Isidro, en organillo, mantón y parpusa, el chotis fue una moda de Palacio. Llegó a Madrid hacia 1850, en tiempos de Isabel II, como una polca alemana, con nombre extranjero -schottisch, que significa escocés- y destino improbable: acabar girando en las verbenas, pegado al cuerpo, como uno de los bailes más castizos de la capital.