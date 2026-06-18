Inés Valero

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Enrique Grande, oncólogo, sobre el cáncer de riñón: "Puede evolucionar silenciosamente durante bastante tiempo"

Los síntomas clásicos son sangre en la orina, dolor en la zona lumbar y la presencia de una masa abdominal, pero la realidad es que hoy vemos esa tríada con poca frecuencia. Lo más habitual es que la sintomatología se inespecífica como cansancio persistente, pérdida de peso involuntaria, anemia, febrícula o molestias lumbares que pueden confundirse con problemas musculares o degenerativos muy frecuentes en la población general Precisamente por ello es tan importante que si cualquiera de estos síntomas aparece y no cede con el tiempo se consulta rápidamente a su médico habitual.

Y es que, la ausencia de síntomas "influye de manera decisiva", matiza. Cuando una enfermedad no produce señales de alarma claras, "es lógico que el paciente no consulte o que inicialmente se atribuyan los síntomas a otras causas más frecuentes". Más información