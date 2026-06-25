Raquel Serrano

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Comienza la nueva fase de la tuneladora Mayrit que conectará la futura estación de Madrid Río con Palos de la Frontera

La gigantesca y pesada tuneladora Mayrit está de vuelta. Esta maquinaria de 98 metros de largo y 1.500 toneladas de peso es la encargada de excavar el túnel de la futura Línea 11 de Metro de Madrid desde Plaza Elíptica a Conde de Casal. El pasado 9 de junio completó el primer tramo entre la estación de Comillas y Madrid Río, y desde entonces ha estado detenida para someterse a diferentes revisiones técnicas. Y en este jueves ya ha arrancado de nuevo dirección a su nueva parada: Palos de la Frontera. Más información