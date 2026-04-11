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Aparatoso accidente en el parking de Olavide (Madrid): un coche pierde el control y cae a la planta de abajo

Un accidente que ha tenido lugar en el distrito de Chamberí ha obligado a cortar el túnel de Olavide después de que un vehículo perdiera el control y se precipitara a una planta inferior en el interior de un aparcamiento. Dos personas, ambas ocupantes del vehículo, han resultado heridas leves.