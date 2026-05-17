Emergencias Madrid

Aparatoso accidente en la calle Alcalá de Madrid entre un VTC, un turismo y un coche patrulla

Ocho personas han resultado heridas este domingo en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la confluencia de la calle Alcalá con Miguel Yuste, en el distrito de San Blas, en el que se han visto implicados un vehículo VTC, un turismo y un coche patrulla de la Policía Nacional.