Los almendros de la Quinta de los Molinos florecen en Madrid. / EFE

Los almendros de la Quinta de los Molinos anuncian la llegada de la primavera a Madrid

La floración de los cerca de tres mil almendros de la Quinta de los Molinos vuelve a señalar la llegada de la primavera en Madrid y comienzan a teñir de blanco y rosa el parque, ofreciendo una de las primeras imágenes primaverales de la capital, acompañada del aroma característico de los almendros en flor Más información