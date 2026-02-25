Los almendros de la Quinta de los Molinos anuncian la llegada de la primavera a Madrid
La floración de los cerca de tres mil almendros de la Quinta de los Molinos vuelve a señalar la llegada de la primavera en Madrid y comienzan a teñir de blanco y rosa el parque, ofreciendo una de las primeras imágenes primaverales de la capital, acompañada del aroma característico de los almendros en flor Más información
