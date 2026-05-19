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Almeida reconoce que hay una "situación complicada" por el pinchazo de una tubería en Ventas

Almeida reconoce que hay una "situación complicada" por el pinchazo de una tubería en Ventas

Raquel Serrano

Almeida reconoce que hay una "situación complicada" por el pinchazo de una tubería en Ventas

Raquel Serrano

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido la "situación complicada" que se está viviendo en la ciudad por el pinchazo de una tubería de gas en las obras del suburbano que se están llevando a cabo en Ventas, para informar de medidas alternativas de movilidad dado que las líneas 1, 5 y 6 de Metro se han visto afectadas con cortes por precaución.

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