Almeida reconoce que hay una "situación complicada" por el pinchazo de una tubería en Ventas
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido la "situación complicada" que se está viviendo en la ciudad por el pinchazo de una tubería de gas en las obras del suburbano que se están llevando a cabo en Ventas, para informar de medidas alternativas de movilidad dado que las líneas 1, 5 y 6 de Metro se han visto afectadas con cortes por precaución.
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