Raquel Serrano

Almeida tras la imputación de Zapatero: "El padrino político de Pedro Sánchez no podía no ser corrupto"

"El sanchismo es corrupción", ha afirmado tajante el alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida. Para el regidor popular, "el padrino político de Sánchez no podía no ser corrupto". Y es que, ha añadido, que "si Sánchez es corrupción, todo lo que rodea a Sánchez es corrupción, incluyendo al imputado Zapatero. Que "esto se trate de disfrazar como un ataque a la justicia, es la enésima degradación del estado de derecho y de las instituciones", ha reprochado Almeida, convencido de que el juez “lo tendrá que ver bastante claro” para acordar la imputación de un expresidente del Gobierno.