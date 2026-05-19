Almeida tras la imputación de Zapatero: "El padrino político de Pedro Sánchez no podía no ser corrupto"
"El sanchismo es corrupción", ha afirmado tajante el alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida. Para el regidor popular, "el padrino político de Sánchez no podía no ser corrupto". Y es que, ha añadido, que "si Sánchez es corrupción, todo lo que rodea a Sánchez es corrupción, incluyendo al imputado Zapatero. Que "esto se trate de disfrazar como un ataque a la justicia, es la enésima degradación del estado de derecho y de las instituciones", ha reprochado Almeida, convencido de que el juez “lo tendrá que ver bastante claro” para acordar la imputación de un expresidente del Gobierno.
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