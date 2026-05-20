Raquel Serrano

Almeida estudia hacer un reconocimiento público en Madrid a Manuel Gutiérrez Mellado: "Fue una persona fundamental en la historia de la democracia"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado este miércoles que el Ayuntamiento estudiará dedicar un espacio público en la capital a Manuel Gutiérrez Mellado, figura clave de la Transición y de la defensa de la democracia durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En declaraciones a los medios, Almeida ha subrayado que el general fue "una persona fundamental en la historia de nuestra democracia" y ha destacado su compromiso con el sistema constitucional desde las Fuerzas Armadas. Según el regidor, la imagen más recordada de ese compromiso fue la del 23-F, cuando el entonces vicepresidente del Gobierno se levantó en el Congreso para exigir al teniente coronel Antonio Tejero que depusiera las armas. Más información