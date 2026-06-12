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Almeida sobre la ermita de San Antonio de la Florida: "Es una joya arquitectónica en Madrid"

Almeida sobre la ermita de San Antonio de la Florida: "Es una joya arquitectónica en Madrid"

Raquel Serrano

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Almeida sobre la ermita de San Antonio de la Florida: "Es una joya arquitectónica en Madrid"

Raquel Serrano

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha presentado los trabajos de restauración de la ermita de San Antonio de la Florida, ha dicho que es "un lugar tan querido por todos los madrileños y una de las joyas que tenemos en Madrid".

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