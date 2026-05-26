Raquel Serrano

Almeida acusa a Maroto de "inventarse" el apoyo del Arzobispado a su declaración institucional

El Pleno de Cibeles de este martes ha vuelto a ser escenario de un áspero choque entre el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la portavoz socialista, Reyes Maroto. Esta vez, a cuenta de la declaración institucional con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid impulsada por el PSOE y que, hasta esta mañana, contaba con la aquiescencia del resto de grupos municipales. "Usted ha mentido, no hay ningún visto bueno, no ha hablado nadie del Arzobispado", ha reprochado el regidor popular a la portavoz socialista, a quien ha acusado de haberse pegado "una inventada". Más información