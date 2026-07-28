Inés Valero

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Un refugio para quienes no entienden las llamas: veterinario gratuito para las mascotas de las familias desalojadas por los incendios

Las llamas que están arrasando la Comunidad de Madrid, Ávila o Toledo no solo obligan a abandonar viviendas. También alteran la vida de miles de animales que, de un momento a otro, se ven desplazados junto a sus familias. Con este objetivo, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha habilitado un servicio veterinario gratuito -en el pabellón de Espartales- dirigido a las mascotas de las familias desalojadas por los incendios. La medida pretende garantizar que perros, gatos y otros animales de compañía reciban la asistencia necesaria mientras sus propietarios hacen frente a las consecuencias de la emergencia. El servicio incluye atención veterinaria básica y seguimiento de los animales que lo requieran, ofreciendo un apoyo adicional a las personas afectadas por los incendios.