Raquel Serrano

Una vecina de Alcalá de Henares, 24 horas después sin agua: "Para guisar no hay problema, lo peor es la cisterna del váter"

El suministro de agua no se ha restablecido este miércoles en la mayor parte de los barrios de Alcalá de Henares después de que quedara cortado la mañana de ayer, 14 de abril, tras una avería que ha afectado a los 44 municipios de la Mancomunidad del Sorbe. Más información