Raquel Serrano

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Así ha sido el momento en el que se han soltado 20 cigüeñas recuperadas en Alcalá de Henares

El Grupo de Recuperación de Fauna Autóctona (GREFA) ha soltado en Alcalá de Henares a 20 cigoñinos criados sus primeros meses de vida en cautividad tras haber sufrido caídas desde los nidos de la ciudad complutense.

La suelta ha tenido lugar en la Huerta del Obispo del Palacio Arzobispal, donde ya existe una población asentada de este ave, emblema de la ciudad. Más información