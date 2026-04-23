Regina Ruiz

Así ha sido la llegada de los Reyes de España, Felipe y Letizia, a los Premios Cervantes celebrados en Alcalá de Henares

Un año más, los vecinos de Alcalá de Henares no fallaron a su cita segura con los Reyes de España con motivo de los Premios Cervantes. Desde primera hora de la mañana, decenas de alcalaínos y algunos visitantes curiosos llenaban las calles del centro ansiosos por la visita de Felipe VI y la reina Letizia, quienes fueron recibidos con vítores y aplausos en su entrada al edificio del Colegio Mayor de San Ildefonso, sede del Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Junto a ellos les acompañaron la alcaldesa Judith Piquet y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Días Ayuso, en una jornada muy emocionante para los asistentes. Más información. Más información