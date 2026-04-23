Regina Ruiz

Los Reyes a la salida de la entrega del Premio Cervantes se acercan a saludar a los vecinos de Alcalá de Henares, que los reviene entre aplausos y vítores

Tras la celebración y entrega del Premio Cervantes, los Reyes de España a su salida del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares se han acercado a los vecinos y visitantes para saludarles. Un momento muy esperado por las decenas de personas que desde primera hora se han acercado a los accesos de la Plaza de San Diego. Algunos de los asistentes llevaban desde las 09:00 horas de la mañana esperando la salida de los Reyes del acto del Premio Cervantes, que ha sido sobre las 14:00 de la tarde. Vecinos de toda la vida se han mezclado con visitantes que diferentes puntos de la Comunidad de Madrid para disfrutar de esta ocasión única en el año. Más información Más información