Así es el reparto de garrafas de agua en Alcalá de Henares tras la avería: prioridad para los hospitales

Alcalá de Henares ha comenzado este 14 de abril el reparto de agua tras el corte en el suministro de agua, ya en algunos puntos de la ciudad, y que se espera que afecten a todo el municipio a lo largo de esta tarde. El consistorio complutense ha activado un dispositivo de emergencia para garantizar el abastecimiento a los vecinos durante las próximas horas. Más información