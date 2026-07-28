Lucía Feijoo Viera

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Protección Civil de Alcalá participa en las labores de extinción del incendio próximo al embalse de San Juan

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Alcalá de Henares ha sido activada, junto con otras agrupaciones de la Comunidad de Madrid, para incorporarse al dispositivo desplegado con motivo del incendio forestal que permanece activo en la región. La movilización responde a la colaboración solicitada para reforzar los trabajos de control y extinción del fuego.