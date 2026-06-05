Raquel Serrano

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Muere un hombre de 58 años en un accidente laboral en Alcalá de Henares

Un hombre de 58 años ha fallecido, según ha confirmado SUMMA112 en un accidente laboral en Alcalá de Henares. El hombre estaba trabajando en una obra de edificación de viviendas en la calle Francisco Antón.