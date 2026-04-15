Raquel Serrano

El gerente de aguas de Alcalá de Henares explica por qué no ha vuelto aún el agua

El gerente de aguas de Alcalá de Henares, Antonio García del Pino, ha explicado por qué aún no ha vuelto el suministro de agua a la localidad madrileña, pese a que la situación "está totalmente restablecida". Del Pino ha afirmado que la avería que tuvo la Mancomunidad del Agua del Sorbe el pasado martes ha quedado "totalmente reparada". Sin embargo, ha aclarado que la carga de la red de distribución a los diferentes pueblos se está haciendo de manera progresiva. "En el caso de Alcalá de Henares somos el último municipio que está aguas abajo de toda la red de distribución, lo que implica que somos los últimos en recibir el agua", ha concluido. Más información