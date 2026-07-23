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Extinguido el incendio de San Fernando de Henares que ha provocado la suspensión de trenes entre Madrid y Barcelona

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Raquel Serrano

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Raquel Serrano

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Un nuevo incendio ha vuelto a sacudir la normalidad en Madrid. En este caso ha tenido lugar en San Fernando de Henares, y ello ha conllevado a la suspensión durante cerca de dos horas (desde las 14:00) de la circulación ferroviaria entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares. Además, este incendio también afectó de forma directa a los trenes de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona, con diversas incidencias en su recorrido. Más información

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