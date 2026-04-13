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Los Bomberos de la Comunidad de Madrid evitan un incendio en una nave del polígono industrial de Alcalá de Henares

Un nuevo incnedio en la planta de reciclaje del Grupo Layna, en el Polígono Azque de Alcalá de Henares generó este lunes, en torno a las 13:30 horas, una enorme columna de humo visible desde la ciudad complutense. El fuego, sin heridos, movilizó a doce dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid que estuvieron trabajando en la extinción de un incendio en barios montones de cartón y papel prensado en el exterior de una nave industrial localizado en la calle Perú. Más información