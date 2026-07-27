Secciones

Es noticia
Directo incendiosCarreteras cortadasSantuario Cadalso de los VidriosMapa incendiosHumo de incendioIncendio NavalcánCortes C-5Merchandising K-popDiomandeDiana Krall
instagramlinkedin
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares habilita instalaciones para atender a afectados por incendios en la Sierra Oeste de Madrid

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares habilita instalaciones para atender a afectados por incendios en la Sierra Oeste de Madrid

Raquel Serrano

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares habilita instalaciones para atender a afectados por incendios en la Sierra Oeste de Madrid

Raquel Serrano

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha organizado un dispositivo de ayuda en el pabellón deportivo de Los Espartales para acoger a las personas desalojadas por los incendios de la Sierra Oeste de Madrid. En la pasada noche, hasta 162 personas evacuadas de los municipios de Zarzalejo y Robledo de Chavela han pasado la noche en el polideportivo. Más información

TEMAS