Raquel Serrano

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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares habilita instalaciones para atender a afectados por incendios en la Sierra Oeste de Madrid

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha organizado un dispositivo de ayuda en el pabellón deportivo de Los Espartales para acoger a las personas desalojadas por los incendios de la Sierra Oeste de Madrid. En la pasada noche, hasta 162 personas evacuadas de los municipios de Zarzalejo y Robledo de Chavela han pasado la noche en el polideportivo. Más información