Una avería deja sin agua a Alcalá de Henares

Alcalá de Henares, la tercera ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, lleva todo este martes sin agua. Una avería en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, en Yunquera de Henares (Guadalajara), ha provocado que la ciudad complutense se quede sin este suministro básico. Esta mañana se ha celebrado una reunión del comité de crisis, presidida por la alcaldesa, Judith Piquet, para analizar la situación derivada de la incidencia en el sistema general de abastecimiento. Más información