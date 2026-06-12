Raquel Serrano

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Valeria Fragola, la alumna con mejor nota de la PAU 2026 en Madrid: "Mi plan era hacer Medicina en la Autónoma y sigo con ello en mente"

Valeria Fragola, la alumna del Colegio Mirabal (Boadilla del Monte, Madrid) con mejor nota de la PAU, con un 13,99 sobre 14, que descubrió su calificación al grabar un TikTok. "Me ha hecho mucha ilusión que estuvieran mis amigas conmigo", ha dicho Fragola, que espera estudiar Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid pero antes quiere "disfrutar del verano". Declaraciones de Raquel y Claudio, sus padres, que han dicho que han vivido una "emoción inmensa" al saber que su hija había conseguido la mejor nota de la Comunidad de Madrid. "Lo había preparado muy bien", ha dicho su padre.