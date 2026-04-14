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Cortes de agua en Alcalá de Henares: reparto de garrafas, botes y llegan los camiones cisterna

Cortes de agua en Alcalá de Henares: reparto de garrafas, botes y llegan los camiones cisterna

Lucía Feijoo Viera

Cortes de agua en Alcalá de Henares: reparto de garrafas, botes y llegan los camiones cisterna

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

MADRID
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Alcalá de Henares, la tercera ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, se quedará este martes sin agua. Según explican fuentes municipales a La CRónica de Alcalá, "en algunos sitios todavía hay suministro, pero nos iremos quedando poco a poco sin agua". Para evitar el corte total, el consistorio ha celebrado un comité de crisis encabezado por la alcaldesa, Judith Piquet, donse ha decidido el reparto de garragas y botellas de agua.

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