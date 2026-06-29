Raquel Serrano

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¿Cómo está afectando a los usuarios de Cercanías Madrid la huelga de Renfe?

La jornada de huelga convocada por el Sindicato Ferroviario está provocando importantes alteraciones en la red de Cercanías Madrid, que opera con servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% durante el resto del día, lo que se traduce en mayores tiempos de espera y una menor frecuencia de paso de los trenes.

La protesta, que coincide con el inicio del periodo vacacional de verano, ha obligado a Renfe a cancelar 320 trenes en toda España y está afectando especialmente a miles de usuarios de Cercanías en Madrid, donde se registran esperas superiores a los 15 minutos en algunas líneas y una elevada afluencia de pasajeros en las estaciones. Más información