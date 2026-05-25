Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional registran un piso donde mujeres eran explotadas sexualmente

La Policía Nacional ha detenido a once personas en Madrid y Alicante en el marco de tres operaciones contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los arrestados formaban parte de dos organizaciones criminales que explotaban sexualmente a mujeres en situación precaria en varios pisos utilizados como prostíbulos. Más información