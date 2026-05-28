Policía Nacional

Agentes de Policía irrumpen en una de las viviendas utilizadas por la red.

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La Policía Nacional ha desarticulado una presunta célula del Tren de Aragua dedicada a cometer robos con violencia contra víctimas de alto poder adquisitivo. La operación se ha saldado con seis detenidos en Madrid, Murcia y Camarma de Esteruelas (Comunidad de Madrid), tres de los cuales han ingresado en prisión por orden judicial, según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Madrid.