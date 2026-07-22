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Abierto por restauración: los madrileños podrán visitar la Fuente de Cibeles durante su puesta a punto

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Ayuntamiento de Madrid

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Abierto por restauración: los madrileños podrán visitar la Fuente de Cibeles durante su puesta a punto

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Como ya hiciera con la Puerta de Alcalá, el Ayuntamiento de Madrid abrirá al público los andamios que rodean el monumento con 176 visitas guiadas y un total de 2.640 plazas gratuitas entre julio y septiembre. Las reservas podrán realizarse desde este jueves 23 de julio, a partir de las 10.00 horas, a través de la web de Abierto por Restauración. Los recorridos tendrán una duración aproximada de una hora y estarán dirigidos por especialistas en historia e historia del arte, que explicarán tanto el origen y la evolución de la fuente como los criterios y técnicas empleados en su conservación.

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