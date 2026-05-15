Raquel Serrano

15 años del 15M: la acampada de la Puerta de Sol que cambió la política en España

15 años después de que la Puerta del Sol se erigiera en epicentro de la contestación ciudadana del 15M, la crisis de la vivienda continúa simbolizando una de las principales fracturas sociales en nuestro país. Lo que en 2011 supuso una denuncia contra los desahucios y la especulación inmobiliaria, ha derivado década y media después en un escenario marcado por la mercantilización del espacio urbano y una progresiva expulsión de residentes de los barrios tradicionales. Distritos como Lavapiés, Malasaña o Tetuán han experimentado la gentrificación, mientras el precio medio del alquiler no ha dejado de crecer muy por encima de los salarios. Pese a los avances normativos y la incorporación del debate sobre el derecho a la vivienda en la agenda institucional, plataformas vecinales y organizaciones de inquilinos sostienen que las reivindicaciones que emergieron en las plazas en 2011 siguen vigentes en una capital donde el acceso a una vivienda digna se ha convertido, para amplias capas de la población, en una aspiración imposible.