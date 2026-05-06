EFE

Los 14 españoles del crucero serán aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid

El crucero MV Hondius con un brote de hantavirus atracará el próximo sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona (Tenerife), y los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde ingresarán en sus unidades de aislamiento.

Así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido en rueda de prensa desde Moncloa tras la reunión de seguimiento para acoger este barco en Canarias.