Víctor Manuel Martín López, Director General de Eurocaja Rural: "En 2025 hemos alcanzado todos los objetivos planteados en el inicio del año"

Eurocaja Rural ha cerrado el último ejercicio con un beneficio después de impuestos de 122 millones de euros, un 5,49% superior a los del ejercicio 2024. Estos resultados afianzan su posición como una de las entidades financieras más sólidas y solventes del panorama nacional. La cooperativa de crédito vuelve a demostrar la fortaleza de un modelo de negocio basado en la recurrencia de resultados, la prudencia en la gestión y la cercanía con el cliente