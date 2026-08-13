PI STUDIO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Los vecinos de Ceuta a Margarita Robles: "Ayúdennos, que estamos desesperados"

Varios vecinos de Ceuta han parado durante la mañana de este miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando esta se dirigía a una reunión con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para contarle cómo están viviendo la situación de los últimos días. Algunos le han explicado que tienen miedo de salir de sus casas o de acudir a la playa, mientras otros, especialmente quienes viven solos, le han trasladado su sensación de inseguridad. Robles se ha detenido a escuchar sus testimonios, entre ellos el de una mujer visiblemente alterada que le ha relatado la angustia y el temor con los que asegura afrontar estos días.