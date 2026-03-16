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Muchos libros, un taza de Barbie con su cara y una cinta de andar "para acompañar la dieta": el "house tour" de Adrián Barbón por el apartamento de Presidecia

Muchos libros, un taza de Barbie con su cara y una cinta de andar "para acompañar la dieta": el "house tour" de Adrián Barbón por el apartamento de Presidecia

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Fernando Rodríguez

Muchos libros, un taza de Barbie con su cara y una cinta de andar "para acompañar la dieta": el "house tour" de Adrián Barbón por el apartamento de Presidecia

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Fernando Rodríguez

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El Palacio de Presidencia alberga en su última planta un apartamento, habilitado ya a petición de Pedro de Silva. "Me parecía oportuno para eventual uso de los presidentes, pero como yo no pensaba usarlo y prefería volver cada día a dormir a Gijón, dispuse que se le diera otro uso mientras yo estuviera en el cargo", recuerda. Más información

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